Irak'ta, İran Başkonsolosluğu ateşe verildi

Irak'ın güneyinde yer alan Necef kentindeki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran Başkonsolosluğu binası ateşe verildi.

Güvenlik güçleri, protestocuların binaya girmesini engellemek için gerçek mermi kullandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre polisin açtığı ateş sonucu 6 gösterici hayatını kaybetti, en az 33 kişi de yaralandı.

Konsolosluk çalışanlarının arka kapıdan kaçmayı başardıkları, durumlarının iyi olduğu açıklandı.



Olayların büyümesi üzerine Necef Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Yasağın ne kadar süreceğine dair bilgi verilmedi.



Öte yandan başkent Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Musenna, Kadisiye ve Zikar vilayetlerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve onlarca göstericinin yaralandığı bildirildi. Kadisiye'de yarın resmi tatil ilan edildi.



Necef'teki göstericiler daha önce de İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermişti.

KENTE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Irak'ta ordu, Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları kapattı.



Orduya bağlı Merkez Fırat Operasyonlar Komutanlığı'ndan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Necef'in tüm giriş ve çıkışlarının araç trafiğine kapatılması ve ülkenin diğer bölgeleriyle bağlantısının kesilmesine karar verildi.



Orduya bağlı birliklerin araçların kente giriş ve çıkışına izin vermediği ve bu durumun kentte sükunet sağlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.



IRAK'TAKİ GÖSTERİLER



Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.



Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.



Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

28/11/2019 09:31