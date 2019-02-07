FIFA sıralamasında büyük sürpriz

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Asya Kupası'nda elde ettiği zaferin ardından 55'inci sıraya yükselen Katar, 1993 yılından sonraki en iyi derecesine ulaştı.

A Milli Futbol Takımı ise iki basamak gerileyerek sıralamada 41'inciliğe yerleşti. İlk 10 ülkede değişikliğin yaşanmadığı listede Belçika zirvede, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 4 Nisan'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim

1Belçika1727 -

2Fransa1726 -

3Brezilya1676 -

4Hırvatistan1634 -

5İngiltere1631 -

6Portekiz1614 -

7Uruguay1609 -

8İsviçre1599 -

9İspanya1591 -

10Danimarka1589 -