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FIFA sıralamasında büyük sürpriz

Asya Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Katar Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 38 basamak çıkarak 55'inci oldu.

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07/02/2019

FIFA sıralamasında büyük sürpriz

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Asya Kupası'nda elde ettiği zaferin ardından 55'inci sıraya yükselen Katar, 1993 yılından sonraki en iyi derecesine ulaştı.

A Milli Futbol Takımı ise iki basamak gerileyerek sıralamada 41'inciliğe yerleşti. İlk 10 ülkede değişikliğin yaşanmadığı listede Belçika zirvede, Fransa ikinci, Brezilya da üçüncü sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 4 Nisan'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim

1Belçika1727     -

2Fransa1726    -

3Brezilya1676     -

4Hırvatistan1634     -

5İngiltere1631     -

6Portekiz1614     -

7Uruguay1609    -

8İsviçre1599    -

9İspanya1591    -

10Danimarka1589     -

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TAGS: FIFA, sıralamasında, büyük, sürpriz, HABERKIBRIS,
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