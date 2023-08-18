294 bin TL’lik kredi kartı dolandırıcılığı: 3 tutuklu

Yurt dışında yaşayan şahısların kredi kartı bilgilerini kullanarak sahtekarlıkla 294 bin 350 TL temin eden 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 9 Ağustos’ta Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede oldu.

M.G.Ş.(E-42), M.Ç.(E-45) ve C.Ö.(E-43), yurt dışında yaşayan şahıslara ait kredi kartı numara ve şifrelerini elde edip kendi iş yerlerindeki pos cihazının mail order sistemini kullanarak 294 bin 350 TL para temin etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.