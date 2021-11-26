297 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.363 olup, 227'si yerel 297 pozitif vakaya rastlanmış, 159 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 67 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 227 kişi ise yerel vakadır.

78 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 51 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.363

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 297

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 67.

Yerel Vaka Sayısı: 227

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 159

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.027.393

Toplam Vaka Sayısı: 27.822

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.606

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3118

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3026

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7393

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 547

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7322

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 86.661

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26/11/2021 18:45