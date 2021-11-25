297 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti!
25/11/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.228 olup, 233' ü yerel 297 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 197 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 62 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 233 kişi ise yerel vakadır.
100 kişi Lefkoşa, 71 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
25 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.228
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 297
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 62
Yerel Vaka Sayısı: 233
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 197
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.006.030
Toplam Vaka Sayısı: 27.425
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.447
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2980
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2885
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6773
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 593
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 567
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7232
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 86.204