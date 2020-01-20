Gönül Yazar'ın evlilik açıklaması şaşkına çevirdi
Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden’le evlendiği iddiasına yanıt verdi.
20/01/2020
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83 yaşındaki Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden'le evlendiği yönünde çıkan haberlere açıklama getirdi.
2. Sayfa programına bağlanan Gönül Yazar, evlilik sorusu üzerine,şu açıklamada bulundu: Öyle bir evlenirim ki çatır çatır. Birbirimizi çok seviyoruz ama onun egosu tavan yapmış."
"Bende hiç ego yok. 1 haftadır konuşmuyoruz. Onda biraz kibir var."
"Gelin arabasında fotoğrafımı görünce o da evlendiğimi sanmış..
."Mesela bir açıklama yapılacaksa aç sen söyle diyor. Bana öğretip öğretip beyanat verdirme. Ben köyden gelmiş evlatlık çocuk gibi hissediyorum kendimi."