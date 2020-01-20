Gönül Yazar'ın evlilik açıklaması şaşkına çevirdi

Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Mağden’le evlendiği iddiasına yanıt verdi.

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20/01/2020

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Gönül Yazar'ın evlilik açıklaması şaşkına çevirdi

83 yaşındaki Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden'le evlendiği yönünde çıkan haberlere açıklama getirdi.

2. Sayfa programına bağlanan Gönül Yazar, evlilik sorusu üzerine,şu açıklamada bulundu: Öyle bir evlenirim ki çatır çatır. Birbirimizi çok seviyoruz ama onun egosu tavan yapmış."

"Bende hiç ego yok. 1 haftadır konuşmuyoruz. Onda biraz kibir var."

"Gelin arabasında fotoğrafımı görünce o da evlendiğimi sanmış..

."Mesela bir açıklama yapılacaksa aç sen söyle diyor. Bana öğretip öğretip beyanat verdirme. Ben köyden gelmiş evlatlık çocuk gibi hissediyorum kendimi."

20/01/2020 16:55
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