Portekiz'de seçimleri iktidardaki Sosyalist Parti kazandı

Portekiz'de yapılan genel seçimleri sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti (PS) kazandı. Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor. 2015 yılındaki son seçimlerde 86 olan milletvekili sayısını yükselten ve ülkede birinci siyasi parti konumuna gelen PS, buna rağmen tek başına iktidara gelecek çoğunluğu (116 milletvekili) elde edemedi. Son 4 yıldır ülkeyi azınlık hükümeti ile yöneten Başbakan ve PS lideri Antonio Costa, Portekiz tarihinde sol görüşlü partiler için "imkansız" gibi görülen bir uzlaşıyı sağlamıştı. Komünist Parti ve Sol Blok partilerinden dış destek alan PS hükümeti, ekonomik krizden çıkan Portekiz'e siyasi ve ekonomik istikrarı getirmişti. Portekiz demokrasi tarihindeki 16. yasama dönemi seçimlerine katılan 21 siyasi partiden 8'i meclise girdi.

Sağ partiler ciddi oy kaybetti

Diğer yandan ittifakla girdikleri 2015'teki seçimleri kazanan ancak hükümete kuracak çoğunluğu yakalayamadığından muhalefette kalan merkez sağdaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan demokrat görüşlü Halk Partisi (PP) ciddi oy kayıpları yaşadı. PSD, tarihindeki en kötü seçim sonuçlarından birini alırken yüzde 28 oy oranıyla 77 milletvekili çıkardı. PP lideri Assunçao Cristas ise seçim mağlubiyetini kabul ederek olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını ve partisinin başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

07/10/2019 09:54