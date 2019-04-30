Yeni Zelanda'da cami saldırısının yaşandığı kentte bomba alarmı

33 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Christchurch kentinde camilere yapılan saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırısının yaşandığı Christchurch kentinde polis teyakkuzda.

Polis kentte yapılan bir ihbarı değerlendirdiklerini açıkladı. Yeni Zelanda Herald gazetesi ise polisin bomba ihbarı sonucu bölgeye gittiği bilgisini okuyucularıyla paylaştı.

Olay yerine bomba imha ekiplerinin de sevkedildiği belirtiliyor. Polis, 33 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldığını ve söz konusu kişinin sorgusunun devam ettiğini duyurdu.

Bölgeye ambulansların sevkedildiği ve uçuşa yasak bölge oluşturulduğu gelen bilgiler arasında.

Kentte 15 Mart tarihinde iki camiye yapılan silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti.