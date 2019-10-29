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29 Ekim Güzelyurt’ta törenlerle kutlandı

Tören Atatürk Anıtı önünde saat 11.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başladı.

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29/10/2019

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29 Ekim Güzelyurt’ta törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü Güzelyurt’ta da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, tören Atatürk Anıtı önünde saat 11.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başladı.

Törende, şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Ardından Güzelyurt Kaymakamlık binası önünden hareket eden kortej yürüyüşü bando eşliğinde Güzelyurt Kapalı Çarşı’ya geldi.

Kapalı Çarşı’da devam eden törende günün anlam ve önemini belirten şiir ve konuşmaların ardından AKDER folklor ekibi halkdansları gösterisi sundu.

29/10/2019 14:16
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TAGS: 29 Ekim, haber, kıbrıs, Güzelyurt’ta da, törenlerle, kutlandı
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