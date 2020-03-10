14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri iptal edildi
10/03/2020
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14 Mart Tıp Bayramı kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin COVID- 19 tedbirleri çerçevesinde iptal edildiği açıklandı.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDTO) Başkanı Ahmet Özant imzalı ortak açıklamada, COVID 19 enfeksiyonu kontrol tedbirleri çerçevesinde cuma günü yapılacak Tıp Töreni’nin, konferansların ve ziyaretlerin ileriki tarihe ertelendiği duyuruldu.