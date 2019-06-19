Uykusuzluk (İnsomnia) Belirtileri ve Nedenleri: Uykusuzluk Nasıl Giderilir?

Uykusuzluk… Geceleri vaktinizi yatakta dönerek harcamak kadar sinir bozucu çok az şey vardır. İşleriniz konusunda endişe duyuyor, finansal sıkıntılar çekiyorsanız ya da sebebini bir türlü anlayamadığınız uyku problemleriniz, ertesi gün yaşayacağınız olası yorgunluktan daha ciddi yan etkilere sahip olabilir.

Vücudunuzu sağlıklı tutmak için en önemli şeylerden biri uykudur. Klinik Uyku Tıbbı Dergisi’nde yapılan bir çalışmaya göre, yeterli uyumadığınız bir gece – en az yedi saat – azalmış dikkat eksikliğine, depresif duygulara ve idrak zorluğuna yol açabilir. (1) Uyku problemleri aynı zamanda kilo alımının ve hastalanma olasılığının artmasına da neden olabilir. Uykusuzluğun finansal yan etkileri de vardır – bu durum üretkenliği, iş devamsızlığını, iş kazalarını ve ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. (2)

Günümüzde pek çok insan huzurlu bir uykuya dalmakta sıkıntı çekiyor, uykusuzluk ve uyku problemleri ciddiyetle ele alınması gereken konulardır.

Uykusuzluk Nedir? Bazı Uykusuzluk Formları

Beş kişiden birinin hayatlarının bir noktasında uykusuzluk problemi yaşadıklarını biliyor muydunuz? Hastaların en yaygın endişeleri “uyuyamıyorum. Uykusuzluk nedir? Uyku sorunları yaşam kalitemi ve genel sağlığımı tehlikeye sokar mı?”. Uykusuzluk yaşayan bazı insanlar uykuya dalmakta güçlük çekerler bazıları ise yalnızca bir kaç saat uyuyabilmekten şikayetçidirler.

Uykusuzluk, en az bir ay boyunca haftada en az üç gün uyumakta sıkıntı çekmekle tanımlanmıştır. Çalışmalar şiddetli uykusuzluğun dört yıl boyunca sürebileceğini gösteriyor. (3) Yetişkinlerin günde yaklaşık yedi saat uykuya ihtiyaçları varken çocuklarda bu süre yaklaşık dokuz saattir. Uyku problemi yaşıyorsanız, ilk adım olarak yaşam ve beslenmedeğişiklikleri yapmayı düşünebilirsiniz. (4)

Uykusuzluk Türleri

İki temel uykusuzluk türü vardır: akut ve kronik uykusuzluk. (5) Bazıları geçici uykusuzluğun bir haftadan daha az süren, farklı semptomlara bağlı olabileceğini söylemektedir.

Akut Uykusuzluk

Akut uykusuzluk uykuya dalmada zorlanılan bir dönemdir ve genellikle tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. Bu tür uykusuzluk problemi stresli veya travmatik bir olaydan kaynaklanabilir.

Kronik Uykusuzluk

Kronik uykusuzluk, genellikle üç ay veya daha uzun süren, haftada en az üç gece uyku problemi yaşamak olarak tanımlanır. Sürekli devam eden kronik uykusuzluk ile mücadele etmenin birçok farklı sebebi olabilir.

Uykusuzluk Belirtileri

Uykusuzluk problemi yaşayan insanlar tipik olarak bu yaygın semptomlardan en az birini geliştirir: