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ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü 4 yaralı

ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü 4 yaralı

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01/05/2019

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ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü 4 yaralı

ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Charlotte kampüsünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Meclenburg Acil Tıp Hizmetleri Ajansından yapılan açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

Olayın kurbanlarının kimliklerini henüz açıklamayan emniyet yetkilileri ise bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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TAGS: ABD’de, üniversitede, silahlı, saldırı, HABER, kıbrıs,
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