Beşiktaş'ta puan kaybı sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Konuk ekip Başakşehir, Crivelli ile 54'te 1-0 öne geçti. 82.dakikada Burak Yılmaz ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa'nın VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verildi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz, takımının eşitlik sayısını kaydetti.

Mücadelede başka gol olmayınca Beşiktaş ile Medipol Başakşehir sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla her iki ekip de puanlarını 5'e yükseltti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Karius, Douglas (Dk. 65 Oğuzhan Özyakup), Gökhan Gönül, Necip Uysal, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Diaby (Dk. 68 Orkan Çınar), Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Arda Turan), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Guldbrandsen (Dk. 78 Demba Ba), Crivelli (Dk. 74 Mehmet Topal)

Goller: Dk. 54 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 84 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 7 Burak Yılmaz, Dk. 34 Ljajic ve Douglas, Dk. 72 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 8 Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Uğur Uçar (Yedek kulübesinde) (İlk yarı tamamlandıktan sonra), Dk. 51 Crivelli, Dk. 83 Epureanu, Dk. 89 Skrtel (Medipol Başakşehir)

24/09/2019 10:03