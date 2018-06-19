Ferdi Tayfur’a böbrek yetmezliği teşhisi

Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan 72 yaşındaki Tayfur, hayatı boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı iddia ediliyor. İstanbul ve Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gören sanatçının bakımını, şimdilik yardımcıları yapıyor.