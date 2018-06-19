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Ferdi Tayfur’a böbrek yetmezliği teşhisi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’a böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Ünlü sanatçı, haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanarak tedavi olacak.

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19/06/2018

Ferdi Tayfur’a böbrek yetmezliği teşhisi
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Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan 72 yaşındaki Tayfur, hayatı boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı iddia ediliyor. İstanbul ve Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gören sanatçının bakımını, şimdilik yardımcıları yapıyor.

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TAGS: Ferdi Tayfur, böbrek yetmezliği
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