Açık Kapı Sivil Toplu Festivali kapsamında İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde “Meme kanserinde erken tanının önemi” konulu seminer düzenlendi…

1 Ekim-31 Ekim Meme Kanseri farkındalık ayı çerçevesinde; Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve İskele Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen ve Avrupa Birliği finansmanında yapılan seminere konuşmacı olarak Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar katıldı…

Bölge okul öğrencileri ve vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen seminerin açılışında konuşan Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Şube Başkanı Ersin Nizam, amaçlarının meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Daha sonra seminere geçildi…

Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar kanser vakalarının her yıl artığını kaydederek en sık rastlanan kanser türleri arasında Akciğer, Meme, Bağırsak, Prostat ve mide kanser türlerinin bulunduğunu anlattı.

Çağlar, Meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını kaydetti.

(BRT)

08/10/2019 11:26