Merkez Bankası’ndan yeni dolar hamlesi

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim ekteki şekilde güncellenmiştir.

Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar ABD doları olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Merkez Bankası’nın açıklamasının ardından dolar/TL 4.74’e kadar geriledi.