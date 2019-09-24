Thomas Cook mağdurları için 12 uçak Dalaman Havalimanı'nda

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi.

DEV UÇAK DALAMAN'DA

Dalaman'daki 222 Thomas Cook yolcusunu Londra'daki Gatwick Havalimanı'na götürecek 471 koltuk kapasiteli Airbus A380, 23.00 sıralarında havalimanına iniş yaptı.

Yakıt ikmalinin ardından havalimanında bekleyen 222 yolcu otobüslerle uçağa taşındı. Uçak yolcularını alarak 01.30 sıralarında havalimanından ayrıldı.

İLK TİCARİ UÇUŞ

Öte yandan Dalaman Havalimanı'na ilk kez gelen 4 motorlu A380 tipi yolcu uçağı havalimanı çalışanları tarafından da ilgiyle izlendi. Türkiye’deki ilk ticari uçuşunu gerçekleştiren 471 koltuk kapasiteli uçağın, İngiliz yolcuları almak için tekrar Dalaman'a geleceği öğrenildi.

Sabah saatlerinden itibaren ülkelerine dönmek için bekleyen İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanında, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendiriliyor.

Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştiriyor. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendiriliyor.

Gün içinde yaklaşık bin turistin ülkesine döndüğü, gelen uçaklarla sabah saatlerine kadar 3 bin İngilizin ülkesine gideceği öğrenildi.



İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

BODRUM'A DA UÇAK İNDİ

Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, charter havayolu şirketine ait uçakla Londra'ya götürüldü.



Milas-Bodrum Havalimanı'nda İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştirdi.



Pasaport işlemleri tamamlanan turistler, daha sonra Londra Gatwick Havalimanı'na gidecek charter havayolu şirketine ait uçağa yönlendirildi.

24/09/2019 11:29