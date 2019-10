“Kraliyet Meghan Markle ve Prens Harry’ye hak ettikleri değeri vermedi” iddiası

Kraliyetin popüler çifti Prens Harry ve Meghan Markle, Afrika turları esnasında bir belgesel çekti. ITV’de yayınlanan belgesel, İngiltere'de günlerdir gündemden düşmüyor. Belgeselin ardından yeni iddialar ortaya atıldı. Meghan Markle ve Prens Harry’nin arkadaşları, kraliyet ailesini, genç çifte hak ettikleri değeri vermemekle suçladı. Çifte yakın kaynaklar, Markle ve Prens Harry’nin “tek başlarına monarşiyi modernize ettiklerini” ancak gereken karşılığı almadıklarını iddia etti. CNN muhabiri Max Foster, Sussex çiftine yakın kaynakların kendisine aktardığı bilgileri şöyle açıkladı: “Kraliyet ailesinin etrafındaki kurumsal yapı, ‘monarşiyi tekbaşlarına modernize eden’ kraliyet çiftinin değerinin en iyi şekilde kullanılmasına yardım etmekten korkan, deneyimsiz insanlarla dolu.” Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, bu yorum reddedilse de böyle bir iddianın dile getirilmesi bile şok etkisi yarattı. Kraliyet çifti, geçtiğimiz günlerde televizyonda yayınlanan bir belgeselde konuşarak, göz önünde olmanın zorluklarından bahsetmişti. Çift belgeselde, İngiliz medyası tarafından uğradıkları baskılara ve kraliyet içerisindeki 'çekişme' iddialarına da değinmişti. Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce İngiliz arkadaşlarının “Eminim harika bir insandır ancak onunla evlenmemelisin. İngiliz basını seni mahveder" dediğini belirtmişti. 35 yaşındaki Prens Harry de ağabeyi Prens William ile arasındaki gerginlik iddialarına ilişkin "Bu rolün, bu işin bir parçası baskı altında olduğundan kaçınılmaz bir şekilde bunlar da gerçekleşiyor. Biz kardeşiz, her zaman kardeş olacağız. Şu anda ikimiz kesinlikle farklı yollardayız, ancak her zaman onun yanında olacağım ve biliyorum ki o da her zaman benim yanımda olacak. Evet, eskiden olduğu kadar görüşmüyoruz çünkü çok meşgulüz ama onu çok seviyorum. Kardeşler olarak, iyi günleriniz de kötü günleriniz oluyor" demişti. 38 yaşındaki Düşes, belgeselden sonra ilk kez dün akşam Londra’daki Royal Albert Hall’da düzenlenen One Young World Zirvesi’ne katılarak tekrar kamera önüne çıktı.

23/10/2019 11:02