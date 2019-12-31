Hayata Dokun Hareketi: 2020’de daha çok dayanışma

Hayata Dokun Hareketi, yeni yıl mesajı yayımladı

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31/12/2019

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Hayata Dokun Hareketi: 2020’de daha çok dayanışma

Hayata Dokun Hareketi, 2020’de daha çok dayanışma temennisinde bulundu.

Hareket adına yayımlanan yeni yıl mesajında, “Ezilenlerin ve emekçilerin tarihin akışında kendilerine yeniden yer açtıkları yılların yenisinin yeni bir çağa, temel hak ve özgürlükler çağına atılacak yeni bir adım olacağına inancımızla yeni yılınızı kutluyoruz. 2020 birbirimize daha fazla sahip çıkacağımız, dayanışmayı, paylaşmayı, birlikte mücadeleyi çoğaltacağımız bir yıl olsun” ifadelerine yer verildi.

31/12/2019 12:38
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