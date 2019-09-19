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Kılavuz Tren Raydan Çıktı: 2 ölü

Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

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19/09/2019

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Kılavuz Tren Raydan Çıktı: 2 ölü

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

19/09/2019 09:40

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TAGS: haber, kıbrıs, tren, kaza
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