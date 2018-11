Ünlü yönetmen Bernardo Bertolucci 77 yaşında hayatını kaybetti

Haberi İtalyan gazeteleri Corriere della Sera ve La Stampa duyurdu. Bertolucci dünyanın en önemli yönetmenlerinden biriydi ve uzun süredir hastalıkla mücadele ettiği biliniyordu.

BERNARDO BERTOLUCCİ KİMDİR?

1941 yılında Parma'da doğan ünlü yönetmen Bernardo Bertolucci, sanatla uğraşmaya karar verdiğinde asıl amacı bir şair olmaktı. 1961 yılında dönemin tanınmış yönetmenlerinden Pier Pasolini ile tanışan Bertolucci, sinemaya yönelmeye karar verir.

asolini'nin " Accatone " adlı filminde yönetmen yardımcılığı yapan Bertolucci, daha sonra ilk senaryosu olan " La Commare Secca " ( The Grim Reaper)'ı yazdı. Filmin Venedik Film Festivali'nde başarı kazanmasıyla kendine olan güveni arttı ve 1964 yılında " Before the Revolution " filmini yaptı.

1967'de Sergio Leone için " Once Upon A Time In The West "in hikayesini sinemaya uyarlayan Bertolucci, iki yıl sonra " The Spider's Stratagem"i yönetti. Aynı yıl Alberto Moravia'nın kitabından uyarlanan " The Conformist " adlı filmin yönetmenliğini üstlendi.

1973 yılında, başrollerini Marlon Brando ve Maria Schneider'in paylaştığı " Last Tango In Paris " in çok büyük bir ilgi görmesi ile şöhreti giderek artan yönetmen, bu başarısını 1976 yılında çektiği modern bir epik olan "1900 " ile pekiştirdi. Başrollerini Robert De Niro ve Gerard Depardieu'nun paylaştığı ve solcu ve Faşist iki jenerasyonun çarpışmasını konu alan film, sinema tarihine altın harflerle yazıldı.

Bu filmin ardından yönettiği " La Luna ", " Tragedy of a Ridiculuos Man " filmler ile çıkışını sürdüren Bertolucci, 1985 yılında Çin'in son imparatoru olan Pu Yi'nin hayatını anlattığı " The Last Emperor " ile sinema gündemine bomba gibi düşen bir yapıt ortaya çıkardı. Filmin o yılın 9 Oscar'ını birden alması ile kendini tam anlamıyla kanıtlayan Bertolucci, 1990 yılında yönettiği " The Sheltering Sky ", 1992 yapımı " Little Buddha " ve son olarak 1995 yapımı " Stealing Beauty " ile sinema yaşamına devam etti.

Bertolucci en son 2012 yılında 'Ben ve Sen' filmini yazıp yönetmişti.