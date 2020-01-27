Avukat İ. Hakkı Alpagut, vefatının 9’uncu yıl dönümünde anılacak

GÜKAD organizasyonuyla etkinlik yarın gerçekleştirilecek

ads
27/01/2020

ads
ads
Avukat İ. Hakkı Alpagut, vefatının 9’uncu yıl dönümünde anılacak

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) Kurucu Üyesi Avukat İ. Hakkı Alpagut, vefatının 9’uncu yıl dönümünde gerçekleştirilecek iki etkinlikle anılacak. 
GÜKAD organizasyonuyla yarın gerçekleştirilecek ilk etkinlik, saat 12.30’da Yuvacık Kabristanlığı’nda Alpagut’un mezarı başında yer alacak.
Etkinlikte, Alpagut’un kabrine çiçekler bırakılacak ve konuşmalar yapılacak. Günün ikinci etkinliğiyse, saat 13.30’da GÜKAD Lokali’nde yer alacak. Burada da merhum Avukat İ. Hakkı Alpagut için anma etkinliği gerçekleştirilecek.

27/01/2020 14:49
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Avukat İ., haber, kıbrıs, Hakkı, Alpagut, vefatının, 9’uncu, yıl, dönümünde, anılacak
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.