190 milyon TL serbest bırakıldı

HK AJANS

TC- KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında, 2018’in ilk ödemesi KKTC maliyesine aktarıldı. Bugün serbest bırakılan 190 milyon TL’nin 100 milyon TL’si savunma, 90 milyon TL ise alt yapı ve reel sektörün desteklenmesi kalemlerinden. 2018 Yılı TC kaynaklarından KKTC’ye sağlanan kredi ve hibeleri 2 milyar 187 milyon 186 bin 827 TL’ye ulaşacak. Kısa süre önce Başbakan Tufan Erhürman tarafından imzalanarak Türkiye’ye gönderilen anlaşma, Türkiye hükümeti tarafından da onaylandı ve bugün serbest kalan 190 milyon TL ile de resmen yürürlüğe girmiş oldu...

KKTC Maliyesine büyük bir rahatlama getirmesi beklenen kaynağın, Türkiye’deki seçimlerin ardından serbest bırakılması bekleniyordu. Erken yapılan ödeme, KKTC bütçesi açısından adeta Cansuyu anlamı taşıyor.