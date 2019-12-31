Çin'in uydu tabanlı konum sistemi Beidou için geri sayım başladı

Çin, Beidou adlı kendi uydu tabanlı küresel konum sistemini, sadece birkaç ay içerisinde tamamlayacağını duyurdu.

2000 yılından bu yana navigasyon sistemi için uzaya 53 uydu gönderen ülkenin bazı uyduları hali hazırda bu sistem için çalışıyor.

Son iki uydunun 2020'nin Haziran ayında fırlatılacağı ve 35 uydu ile Beidou sisteminin tamamlanacağı açıklandı.

ABD'nin küresel konum sistemi (GPS) uzayda yaklaşık 30 uydu kullanıyor.

Nikkei Asian Review'de yer alan habere göre, Çin kendi çıkarlarını korumak amacıyla bu GPS sisteminden bağımsız bir navigasyon sistemi geliştirdi.

Beidou Navigasyon Uydu Sistemi sözcüsü Ran Chengqi, uydunun konum doğruluk seviyesinin şuan 5 metre olduğunu, gelecek yılın sonuna kadar bunun santimetrelere ineceğini söyledi.

Şirket bunun gelecekte arama ve kurtarma görevlerinde yardımcı olacağını açıkladı.

Beidou navigasyon sistemi, Çin'de otonom araçlar ve cep telefonu teknolojilerini geliştirmek için de kullanılacak.

Nikkei Asian Review'a göre, Beidou ayrıca kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için bir metin mesajlaşma hizmeti de içerecek.

Ülke ayrıca navigasyon sistemini Güneydoğu Asya, Güney Asya, Afrika ve Doğu Avrupa'ya açmayı planlıyor.

Kaynak: Reuters

31/12/2019 10:38