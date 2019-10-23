Red Hot Chili Peppers üyesi Flea evlendi

Amerikalı müzik grubu Red Hot Chili Peppers’ın bas gitarcısı Flea ikinci kez evlendi. 57 yaşındaki rock yıldızı, 39 yaşındaki düğün tasarımcısı Melody Ehsani ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Flea, düğününden fotoğrafları paylaşarak, “Hayatım sonsuza dek değişti, ebediyen alçakgönüllü ve minnettarım” ifadesini kullandı. Asıl adı Michael Balzary olan Red Hot Chili Peppers kurucusu müzisyen, 14 Eylül’de nişanlanmıştı. Flea’nın Loesha Zeviar ile evliliğinden 31 yaşında Clara ve nişanlandığı ancak evlenmediği Frankie Rayder’dan da 14 yaşında Sunny Bebop adlarında iki kızı bulunuyor. Flea’nın üyesi olduğu ve 1983 yılında kurulan funk-punk grubu Red Hot Chili Peppers, altı kez Grammy kazandı.

23/10/2019 11:29