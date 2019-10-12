Levent Kırca, ölümünün 4. yılında anılıyor

Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla bir döneme damgasını vuran komedyen Levent Kırca'nın vefatının üzerinden 4 yıl geçti. Tam adı Zeki Levent Kırca olan, 28 Eylül 1948'de Samsun Ladik'de dünyaya gelen oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü.

İLK OYUNU: BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN

Kırca, sahneye ilk kez 1965'te Cüneyt Gökçer'in öğrencisi olarak Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çıkarken, 1966'da Buzlar Çözülmeden oyununda sahne aldı. Hemen ardından Orhan Erçin Tiyatrosu'nda tuluat ve ortaoyunu oynayan Kırca, Vasıf Öngören sayesinde epik tiyatroyla tanıştı ve Adam Adamdır, Asiye Nasıl Kurtulur?, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı. Kırca, Orhan Erçin Tiyatrosu, Maltepe Komedi Tiyatrosu, Ankara Birlik Sahnesi ve Halk Oyuncuları'nda sahne alırken, 1968'de TRT'nin kurulmasıyla televizyona geçiş yaptı.

SİNEMAYA TAŞI TOPRAĞI ALTIN ŞEHİR FİLMİYLE BAŞLADI

Oyun Treni programıyla şöhreti tadan Kırca, Siz Olsaydınız ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı ve Sağlık Olsun isimli programları yaptı. Sinemaya ilk adımını 1978'de Taşı Toprağı Altın Şehir filmiyle atan oyuncu, Ne Olacak Şimdi, Mavi Muammer, Ölürsün Gülmekten ve Son"un da arasında bulunduğu yapımlarda oynadı.

MÜZİKALLERE İMZA ATTI



Kırca, 1988'de TRT'de başladığı Olacak O Kadar'ı özel televizyonlarda 21 yıl sürdürürken, 3 Baba Hasan ve Ateşin Düştüğü Yer gibi müzikallere de imza attı.



Olacak O Kadar'da Küçük Hüsamettin, Cevat Kelle ve Bestami gibi tiplemeleriyle daha çok tanınan Kırca, Arkadaş Kabare Tiyatrosu'nu ve ardından Levent Kırca Tiyatrosu'nu kurdu. Nur Diner ile 1975'te evlenip 10 yıl sonra boşanan Kırca, 1985'te evlenip 15 yıl sonra boşandığı Oya Başar ile 2001'de tekrar evlenip 2005'te son kez boşandı.



YÖNETMENLİK DENEMELERİ YAPTI



Evliliklerinden Oğulcan, Özdeş, Umut ve Ayşe isimli 4 çocuğu olan Kırca, senaryo çalışmalarının yanı sıra yönetmenlik denemeleri yaptı. DSP'den 29 Mart 2009'da Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday olan Kırca, Aydınlık gazetesinde yazarlık, Vatan Partisi'nde merkez yürütme kurulu üyeliği yaptı.



65 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ



Kırca'ya 2015'te karaciğer kanseri teşhisi koyulurken ve 12 Ekim 2015'te 67 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi, bir gün sonra Levent Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

12/10/2019 10:47