İran koronavirüs nedeniyle 54 bin tutukluyu evlerine gönderdi

İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin bilgi verdi.

Ülkede 2 bin 300'den fazla kişiye bulaşıp 77 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle, geçen haftadan bu yana 54 bin tutukluya ev izni verildiğini aktaran İsmaili, cezaevine girenlerin oranında da önceki dönemlere göre yüzde 35 azalma olduğunu ifade etti.İsmaili, bir soru üzerine, İran'da tutuklu bulunan ve Tahran-Londra arasında polemiklere neden olan İngiltere-İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari'nin de sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

03/03/2020 15:11