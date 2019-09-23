Medvedev, hükümetin sunduğu önergeyi kabul etti

Bugün yapılan bir oturumda konuşan Medvedev, Paris İklim Anlaşması’nın kabulüne yönelik hükümetin sunduğu önergeyi imzaladığını söyledi. Önergede Rusya’nın orman ve diğer ekosistemlerin emilim kapasitesinin korunması ve arttırmasının yanı sıra anlaşma mekanizmalarının uygulanması sırasında, bu kapasitenin maksimum düzeyde dikkate alınması öngörülüyor.

Önergede ayrıca anlaşma ve mekanizmalarının, ülkelerin istikrarlı sosyo-ekonomik gelişimine yönelik engel oluşturmak için kullanılmasının kabul edilemez olduğu belirtiliyor.

Rusya henüz Paris İklim Anlaşması’nı imzalamadı.

23/09/2019 16:34