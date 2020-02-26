İlkokul öğrencileri çocukluk çağı kanserleri konusunda bilgilendirildi

Temel Onkolog Mine Çağlar’ın çocukluk çağı kanserleri konusunda ilkokul öğrencilerine verdiği seminerler tamamlandı.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi'nin, “1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı” kapsamında başlattığı seminerler kapsamında Temel Onkolog Mine Çağlar, öğrencilere kanserin ne olduğunu, nedenlerini ve hastalıktan korunmanın yollarını anlattı.

Girne Belediye’den verilen bilgiye göre Aralık ayında başlayan seminerler bugün tamamlandı.

Seminer kapsamda, Karaoğlanoğlu, Hasan Cafer, 23 Nisan ve Şehit Hasan Cafer ilkokulları ziyaret edildi.

26/02/2020 16:09