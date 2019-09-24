Kargo Paketinden 500 Euroluk Ecstasy Çıktı

Kurier gazetesinin aktardığına göre, Avusturyalı çift Hollanda’dan iki elbise sipariş etti ve eve iki kargo geldi. Aralarından biri oldukça ağırdı. Kutuyu açtıklarında, içindekinin önce süs olduğunu düşünen çift, daha sonra bunun uyuşturucu olduğunu anladı.

Paketin içinden, toplam maliyeti yaklaşık 500 bin euro olan 24 bin 800 ecstasy hapı çıktı.

Çift, hapları postaya götürdü, postacılar da polise başvurdu. Avusturya polisi, Hollanda’dan gönderilen bu hapların gerçek alıcısı İskoçya’da bir kişi olduğunu tespit etti. İskoçya polisi, alıcının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

Haberde, Hollanda polisinin göndericinin kimliğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

24/09/2019 09:09