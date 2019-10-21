Jim Carrey ile Ginger Gonzaga ayrıldı

Ünlü yıldız Jim Carrey ile Ginger Gonzaga sessiz sedasız birlikteliklerini noktaladı. Us Weekly’nin haberine göre, TV programı ‘Kidding’de tanışan ve geçtiğimiz ocak ayından beri birlikte olan ikili ayrıldı. İkiliye yakın kaynaklar, çiftin bir süre önce ilişkilerini noktaladığını ve açıklama yapmak istemediklerini belirtti. 57 yaşındaki yıldız 1987 yılında evlendiği meslektaşı Melissa Womer ile sekiz yılında ardından evliliklerini noktalamıştı. Carrey ardından 1996 yılında Lauren Holly ile evlenmiş ancak bu birliktelik bir yıl sürmüştü. Öte yandan Carrey'in daha önceki sevgililerinden Cathrino White aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetmiş ve ünlü yıldız bu olay sonrası davalık olmuştu.

21/10/2019 16:16