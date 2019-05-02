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Ali Nesim Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi

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02/05/2019

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Ali Nesim Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi

Yazar Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından  2016 yılından itibaren verilen “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri”nin bu yılki sahipleri belirlendi.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur’un açıklamasına göre, ödüller ve ödül alacak isimler şöyle:

“Araştırmacı-Yazar Servet Sami Dedeçay, Vefa Ödülü. Yazar-Öykücü-Araştırmacı Bener Hakkı Hakeri, Onur Ödülü. Mehmet  Ertuğ, Kültürel Değerlerimizi Koruma Ödülü. Araştırmacı Yazar Ulvi Keser, Araştırma Ödülü. Yazar  Özben Aksoy, Öykü Roman Ödülü. Emine Hazım Remzi (Engin Gönül-Otan), Şiir Ödülü.”

Ayrıca Birliğin çevirilerini hiçbir karşılık beklemeden yapan Fahri-İbrahim Tunalıer’e  de teşekkür plaketi verilecek.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ödül töreni 13 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da Hidden Garden’da gerçekleştirilecek.

Ödül töreninde araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın Bener Hakkı Hakeri’yle ilgili yazdığı Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını, “Bener Hakkı Hakeri ile Öyküsel-Tarihsel-Yazınsal Yolculuk" başlıklı kitabın tanıtımı da yapılacak.

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