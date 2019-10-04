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Banksy'nin 'şempanzeli parlamento' tablosu rekor fiyata satıldı

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin, Avam Kamarası'nı milletvekilleri yerine şempanzelerle betimlediği resmi, 9.8 milyon sterline alıcı buldu. Bu, sanatçı için yeni bir rekor oldu.

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04/10/2019

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Banksy'nin 'şempanzeli parlamento' tablosu rekor fiyata satıldı

Banksy’nin ‘Devolved Parliament’ (Geri Evrilmiş Parlamento) adlı eseri Londra’daki Sotheby's müzayede evindeki açık artırmada 9.8 milyon sterline (yaklaşık 70 milyon TL) satıldı. Yaklaşık 4 metre boyundaki eserin satılması sadece 13 dakika sürdü. Alıcının adı ise açıklanmadı.

2 milyon sterline alıcı bulması beklenen eser beklentilerin de üzerine çıkarken tablo Banksy’nin en pahalıya satılan eseri oldu.

BANKSY: YAZIK

Satışın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Banksy ise , “Banksy tablosu için rekor fiyat. Yazık, hâlâ ona sahip değilim” ifadelerini kullandı.

04/10/2019 16:46
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