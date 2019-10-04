Banksy'nin 'şempanzeli parlamento' tablosu rekor fiyata satıldı

Banksy’nin ‘Devolved Parliament’ (Geri Evrilmiş Parlamento) adlı eseri Londra’daki Sotheby's müzayede evindeki açık artırmada 9.8 milyon sterline (yaklaşık 70 milyon TL) satıldı. Yaklaşık 4 metre boyundaki eserin satılması sadece 13 dakika sürdü. Alıcının adı ise açıklanmadı.

2 milyon sterline alıcı bulması beklenen eser beklentilerin de üzerine çıkarken tablo Banksy’nin en pahalıya satılan eseri oldu.

BANKSY: YAZIK

Satışın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Banksy ise , “Banksy tablosu için rekor fiyat. Yazık, hâlâ ona sahip değilim” ifadelerini kullandı.

04/10/2019 16:46