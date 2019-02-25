HABER KIBRIS

Antarktika'ya geçici bilim üssü kuruldu

TC.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'da geçici bilim üssü kurulduğunu açıkladı.

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25/02/2019

Antarktika'ya geçici bilim üssü kuruldu

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'da geçici bilim üssü kurulduğunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk" dedi.

Varank, Antarktika'da geçici bilim üssünün kurulduğunu Twitter hesabından duyurdu.Bakan Varank, "Antarktika’da al sancağımız göndere çekildi. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye’nin beyaz kıtadaki geçici üssünü kurduk" dedi.

 

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TAGS: Antarktika’ya, HABER, KIBRIS, geçici, bilim, üssü, kuruldu
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