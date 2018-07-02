Baybars: Şartlı tahliye konusunda ciddi sıkıntılar var

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars BRT’de yayınlanan “Sabah Haber”e telefonla katılarak Merkezi Cezaevi ile ilgili soruları yanıtladı.

1982 yılında hizmete giren Merkezi Cezaevinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yeni bir cezaevi yapımına gidiliğini hatırlatan Bakan Baybars, yeni cezaevinin betonarmesinin tamamlandığını ve iç donanıma geçildiği bilgisini verdi.

Bakan Baybars, 509 tutuklu ve mahkumun bulunduğunu Merkezi cezaevi’nde iyileştirme çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.

21 yaş altı gençler için ayrı bir koğuş bulunduğunu belirten Bakan Baybars, rehabilitasyon için sanatçıların yanısıra Esnaf ve Zanatkarlar Odası ile çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Şartlı tahliye konusunda da soruları yanıtlayan Bakan Baybars, bu konuda ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti.

Şartlı tahliye için şu anda uygulanan prosedür hakkında bilgi veren Baybars şöyle devam etti;

“Şartlı tahliye kurulu üyelerinin de, bu sürecin de daha uluslararası anlamda diğer örneklerine benzer bir uygulamaya geçmesi için Barolar Birliği’nden, İnsan Hakları Vakfı’ndan, polis örgütünden ve savcılıktan görüşlerimizi aldık. Şu anda Doğu Akdeniz Üniversitesinde Ceza Hukuku dalında çalışan bir uzman arkadaş da görüşlerini tamamlamak üzeredir. Bunlar tamamlanır tamamlanmaz, önce tüzük değişikliği sonrasında da bu yıl sonu itibari ile şartlı tahliye veya denetim serbestliği için yasa tasarısını gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü aslında şartlı tahliye düzenlemelerinin yasa ile yapılmasıdır doğru olan. Bütün dünyada da bu, bu şekilde yapılıyor”

BRTK