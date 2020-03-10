LTB’den Covid-19 Konusunda Önemli Tedbirler

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün ülkemizde görülmesinin ardından bir dizi tedbir kararı aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı başkanlığında Tabipler Birliği Başkanı Dr.Özlem Gürkut, Hastane emekli başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ve Eczacılar Birliği Başkanı Umut Oksuz ve belediye yetkililerinin yer aldığı geniş çaplı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantının ardından LTB müdür muavinleri ve şube amirleri yaptıkları toplantı ile belediyenin alacağı tedbirleri kararlaştırdılar.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı toplantılarda alınan kararları yazılı olarak aktarırken, belediyenin alacağı sorumlulukları ve yurttaşların dikkat etmesi gereken konuları paylaştı.

Başkan Harmancı LTB tarafından alınan tedbirleri şu şekilde sıraladı:

*Ana caddelerden Şht. Kemal Ünal Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Osmanpaşa Caddesi, Girne Kapısı-Sarayönü-Mahkemeler güzergahı, Lokmacı, Arasta, Bandabuliya ve LTB Mezarlığı belirlenen program dahilinde dezenfektan ile günde 4 kez olacak şekilde ilaçlanacaktır.

*Belediyeye ait 74 durak da bu ilaçlama programına aynı şekilde dahil olacaktır.

Belediyeye ait kamu binaları ve El Ele Kreşi rutin ilaçlama programı içerisinde yer alacak.

El Ele Kreşi, Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı şekilde geçici olarak eğitim vermeyecektir.



*LTB’ye ait 27 parktaki tüm oyun grupları tedbir amaçlı olarak hizmete kapatılmıştır.

*İşyeri kapsamında olan restoranlar ve marketlerdeki oyun alanları da kullanıma kapatılmaya başlanmıştır.

*Denetime tabi işyerlerine (Ör: spor salonu, market, restoran) el dezenfektanları yerleştirilmesi konusunda mecburi uygulamaya gidilmesi yönünde bilgi verilecektir.



*Nisan sonuna kadar belediyenin yapacağı tüm sosyal etkinlikler ve eğitim çalışmaları iptal edilmiştir.

*Buna 2 bin 500 kişinin katılacağı yaşlılar bahar gezileri de dahil olacaktır.

*Yurttaşların belediye işlemlerini ve işyeri faaliyetlerini maksimum düzeyde online olarak yapmaları çağrısında bulunulmuştur.

10/03/2020 17:42