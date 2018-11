Bu besinler anne olma şansını artırıyor

Hamile kalmakta güçlük çekmenin nedeni; yumurtanın sayısı ile kalitesinin obezite, sigara kullanımı, alkol, aşırı kahve tüketimi gibi faktörlerden olumsuz etkilenmesi. Yüz güldüren haber ise infertilite (kısırlık) sebepleri arasında sayılan yaş ve genetik faktörleri değiştirmek mümkün olmasa da, tıbbi tedavilerin yanı sıra, hamilelik planlayan çiftlerin sağlıklı ve doğru beslenerek şanslarını artırabilmeleri.



Harvard Üniversitesi ve Cleveland Clinic tarafından yapılan çalışmalara göre; doğru beslenme ve hayat tarzının düzenlenmesiyle hamilelik şansı yüzde 70 gibi yüksek bir oranda artabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Semavi Ulusoy, yumurtanın kalitesi ile sayısını artırabilmek için öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmek gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle folik asit, omega 3, A, D ve E vitamini ile çinko ve selenyum içeren besinleri düzenli olarak tüketmek çok önemli. Bu bileşenler genel olarak tükettiğimiz günlük gıdalarımız olan tahıl, taze meyve, sebze ve kuruyemişlerde bolca bulunuyor” diyor.



Dr. Ulusoy’a göre, hamile kalma şansına eki eden besinler şöyle:



SEBZELER



Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, pazı ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler içerdikleri zengin folik asit sayesinde yumurta kalitesini artırıyorlar. Ayrıca genetik anormalliklere bağlı düşük riskini de azaltıyorlar.



Brokoli: Yumurtlama için hayati önem taşıyan C vitamini ve folik asit açısından zengin bir besin. C vitamininin progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesine yardımcı olup lüteal faz yetmezliği riskini azalttığı bildiriliyor.



Brüksel lahanası: Folik asit açısından zengin olan Brüksel lahanası döllenmiş olan yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.



Lahana: Lahana di-indol methan açısından zengin bir besin. Bu madde infertilitenin yaygın sebeplerinden olan endometriozis ve miyom oluşumuna karşı koruyucu etki gösteriyor.



Patates: C vitamini açısından zengin ve lüteal faz yetmezliği olan kadınlarda faydalı oluyor.



Havuç: Beta-karoten açısından zengin olan havuç yumurtalıklardan yumurtlama (ovülasyon) oranlarını artırırken, oluşan hamileliğin düşükle sonuçlanma riskini de azaltıyor.



MEYVELER



Nar: İçerdiği bol miktarda C vitaminiyle progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesinde kolaylaştırıyor ve rahmin en iç tabakası olan endometriumun döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için hazırlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca cinsel isteği de artırıyor.



Avokado: Folik asit, E vitamini, lif, doymamış yağ asitleri ve minerallerden zengin bir meyve. E vitamini, rahmin iç tabakası endometriumun olgunlaşmasına katkıda bulunarak döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.



Muz: B6 vitamini ve potasyum açısından zengin bir meyve. Yumurtanın kalitesini artırıyor.



Kırmızı meyveler (dut, ahududu, yaban mersini): Bol miktarda C vitamini ve folik asit içeren kırmızı meyveler progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesine yardımcı olup lüteal faz yetmezliği riskini düşürüyor.



HAYVANSAL PROTEİNLER



Yağsız et (tavuk, kırmızı et): Demir ve esansiyel yağ asitleri açısından zenginler. Demir eksikliği kadınlarda yumurta oluşumu ve yumurtlama sorunlarına neden olabiliyor. Haftada 2 kez tüketmek gerekiyor.



Yumurta: D vitamini, kolin, omega-3 yağ asitleri ve folik asit açısından zengin. Bu içerikleri sayesinde Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve miyom gibi iyi huylu ur nedeniyle gelişen döllenme sorunlarının aşılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca yumurta kalitesini artırıyor. Günde 1 veya 2 yumurta farklı şekillerde tüketilmeli.



Kabuklu deniz ürünleri (Karides, İstiridye vs): B12 vitamini açısından çok zengin olan bu deniz ürünleri döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı oluyorlar.



Somon: Omega 3 yağ asitleri açısından çok zengin olan somon yumurta kalitesini artırıyor.