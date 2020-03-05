Girne Belediyesi, ‘Köpek Bulundurma Ruhsatı’ çıkarılması için çağrıda bulundu!

Girne Belediyesi, Köpekler Yasası’nda yer alan, “Yetkili makamdan ruhsat almayan herhangi bir kişi muhafazasında köpek bulunduramaz” maddesi uyarınca bir duyuru yayınladı. Duyuruya göre Girne Belediyesi sınırları içerisinde bulunan tüm köpeklerin, belediyenin sağlık şubesi tarafından ruhsatlandırılması gerekiyor. Ruhsat çıkarmayan köpek sahipleri hakkında yasal işlem başlatılacak.

Ruhsat için gerekli belgeler

Köpek Bulundurma Ruhsatı için köpeğin aşı kartı ile Veteriner Dairesi tarafından verilmiş geçerli olan Köpek Kimlik Belgesi gerekiyor. Girne Belediyesi ruhsat ücretleri dişi köpek 35; erkek köpek için 12; kısırlaştırılmış köpek (belgelenmesi şartıyla) 12 TL. Hafta içi mesai saatleri dahilinde, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi’nden köpek ruhsatları çıkarılabilir.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel, köpeklerin denetim altına alınması için Köpek Bulundurma Ruhsatının son derece önemli olduğunu söyledi. Naile Soyel, sahipli ve sahipsiz köpeklerin ayrımının verilen ruhsat sayesinde yapıldığını belirterek, her yıl yapılan uygulama sayesinde köpeklerin sağlık denetiminden geçtiğini ifade etti. Soyel, bakıcılara köpeklerinin serbest ve tasmasız dolaşmalarına izin vermemeleri aksi halde başıboş köpek muamelesi göreceği uyarısında bulunarak, bakılamayacak köpeklerin de sokağa bırakılması yerine tekrar yuvalandırmasını istedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, köpek bulundurma ruhsatının çıkarılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi. Nidai Güngördü, ülke genelinde, sahiplerinin de belirlenebileceği şekilde köpeklerin kayıt altına alınması ve sokaktaki başıboş köpeklerin kontrolü amacıyla köpeklere zorunlu olarak mikroçip takılması uygulamasına geçildiğini belirterek, mikroçip uygulamasına geçmeyen ve köpek bulundurma ruhsatı kaydını yapmamış olan bakıcıların, Girne Belediyesi Sağlık Şubesi’ne hafta içi mesai saatlerinde başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

(BRT/MAIL)

05/03/2020 15:13