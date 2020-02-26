Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek

21'inci yüzyılın ilk 20 yılını geride bırakırken KPMG tarafından yapılan araştırma önümüzdeki 20 yılda beklenen değişiklikleri aktardı. Araştırmaya göre sürücüz otomobiller hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alırken okulda ve çalışma hayatında mesai kavramı kalkacak.

KPMG'ye göre 20 yıl içinde teknoloji, ekonomi ve sağlık alanlarında hayatımıza girecek 20 yenilik var.



Bunlardan öne çıkan bazı öngörüler ise şöyle;



- Önümüzdeki 20 yıl içinde sürücüsüz otomobiller hayatlarımızın değişmez bir parçası olacak. Rapora göre, pek çok kişi otomobil satın almak yerine tercihini elektrikli scooter ve bisikletlerden yana kullanacak.



- 2040 yılına geldiğimizde sağlık hizmetleri önleyici olana doğru kayacak. Sensörler ile anlık olarak vücut gözlemlenecek ve kimi durumlarda bir hastalık daha ortaya çıkmadan saptanıp ona karşı önlem alınacak.



- Ay'dan sonra insanoğlunun yeni hedefi Mars... Önümüzdeki 20 yıl içinde ilk insanın Kızıl Gezegen'e ayak basmasına kesin gözüyle bakılıyor.



- Teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler sonucu insanoğlunun 150 yıl yaşaması da oldukça sıradan bir olay haline gelecek.

ÖMÜR BOYU EĞİTİM MODELİ



Yine raporda yer alan bilhiye göre önümüzdeki 20 yılda eğitim ve iş hayatı da değişecek. Uzmanlar, belirli bir dönem boyunca eğitim kurumlarında eğitim almanın yerini ömür boyu eğitim modelinin alacağı görüşünde olduklarını belirtiyor.



MESAİ SAATİ KAVRAMI ORTADAN KALKACAK



Teknolojik gelişmeler ile birlikte mesai saati kavramının da ortadan kalkması bekleniyor. Akıllı cihazlar ile insanlara ve işe hiç olmadığı kadar yakın olunacak ve 9-18 gibi mesai kavramı hayatımızdan çıkacak. Bunun yerine aralıkla gün boyu çalışılacak.



YAPAY ZEKA OSCAR KAZANABİLECEK



Öte yandan rapora göre sinemada da 20 yıl içerisinde değişimler yaşanacak. Tahminlere göre fütüristler 20 yıl içinde yapay zeka tarafından yazılan bir senaryonun oscar kazanabileceğini iddia ediyor.

26/02/2020 15:29