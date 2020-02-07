Trump ile Şi Cinping'den koronavirüs görüşmesi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, Çin'de koronavirüs salgınından şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 638 olurken, enfeksiyonlu vaka sayısı ise 31 bin 161'e ulaştı.

Çin devlet televizyonunun yaptığı habere göre, Şi, ABD'deki mevkidaşı Trump'ı telefonla arayarak ona Çin'in yavaş yavaş sonuca ulaştığını ve salgının ekonomik gelişmeye uzun vadeli etkileri olmadan ortadan kaldırılacağı konusunda emin olduğunu anlattı.

Daha önce Şinhua haber ajansının verdiği bir haberde Başkan Şi, virüse karşı "halkın savaşını" ilan etmiş ve "tüm ülkenin bütün gücüyle, en kapsamlı, katı koruma ve kontrol tedbirleri ile buna karşılık vereceğini" açıklamıştı.

Şi'nin Beyaz Saray ile yaptığı telefon görüşmesi, gece hayatını kaybeden göz doktoru Li Wenliang için Çin sosyal medya platformlarında yas ve öfkenin dile getirildiği zamana denk geldi. Daha önce Çin, ABD'yi salgınla ilgili korku salmakla suçlamıştı.

34 yaşındaki Doktor Li, virüsün çıktığı yer olan Wuhan şehrinde geçen ay grip benzeri yeni virüsle ilgili "yasa dışı ve yanlış" bilgi yaydığı gerekçesiyle polis tarafından uyarılan sekiz kişiden biriydi.

Li'nin Çin sosyal medya platformunda bir grup Çinli doktora "SARS benzeri" yeni virüsle ilgili attığı uyarı mesajları Wuhan polisinin gazabına uğramıştı.

Çin, SARS virüsünü örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyordu.

07/02/2020 09:47