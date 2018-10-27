2'inci Dünya Savaşı'ndan Kalan Gösteri Uçağı Yola Çakıldı

ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan ve Alman uçaklarının rengi ile boyanan gösteri uçağı otoyola çakıldı. Yere çakılan uçak, kısa sürede alev topuna döndü.

ABD'nin Kalifornia eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalanve Alman uçaklarının rengi ile boyanan gösteri uçağı otoyola çakıldı. Yere çakılan uçak, kısa sürede alev topuna döndü.

ÖLEN VE YARALANAN OLMADI

Uçağın, arabaların üzerine düşmemesi büyük bir faciayı önledi. Yere çakılan uçakta pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak canını kurtardı. Olayda şans eser ölen yada yaralanan olmadı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa süre içinde alevler içinde kalan uçak, olay yerine gelen itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Kazadan dolayı yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.