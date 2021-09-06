2'inci MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı’nda Başarılı Olanlar Açıklandı

2.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 05 Eylül 2021, pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 08.00-12.00 saatleri arasında yapıldı.

Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri , %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 18 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;

1.LEVEL

Berke Elmas

Efe Uygun

Emre Kahraman

Ahmet Erçalışkan

Ömer Dindar

Erdal Daşyürek

Rozumbay Atamuradov

Ayşegül Karakeçi

Firdevs Cafoğlu

Kutbettin Mert Cafoğlu

Kemercem Cafoğlu

Müslüm Şimşek

Eylül Köse

Duru Fadiş Güher

Cansu Eskidemir

Rabia Yağmur Kaya

Arda Eskidemir

6.LEVEL

1. Emir Ali Kaynakkan (Denklik)

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06/09/2021 12:42