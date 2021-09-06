2'inci MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı’nda Başarılı Olanlar Açıklandı
06/09/2021
2.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 05 Eylül 2021, pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 08.00-12.00 saatleri arasında yapıldı.
Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri , %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 18 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;
1.LEVEL
Berke Elmas
Efe Uygun
Emre Kahraman
Ahmet Erçalışkan
Ömer Dindar
Erdal Daşyürek
Rozumbay Atamuradov
Ayşegül Karakeçi
Firdevs Cafoğlu
Kutbettin Mert Cafoğlu
Kemercem Cafoğlu
Müslüm Şimşek
Eylül Köse
Duru Fadiş Güher
Cansu Eskidemir
Rabia Yağmur Kaya
Arda Eskidemir
6.LEVEL
1. Emir Ali Kaynakkan (Denklik)