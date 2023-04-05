2’si çocuk 3 kişi hafif yaralandı

Bafra’da İnönü Caddesi üzerinde, bugün akşamüzeri meydana gelen kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazada hafif yaralandıkları bildirildi.

Polis Bası Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Ahmet Eroğlu (E-45), yönetimindeki TNU 992 plakalı araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fatih YİĞİT (E-35) yönetimindeki DE 898 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan DE 898 plakalı araç sürücüsü Fatih Yiğit ile TNU 992 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Meyra Yekta (K-6) ve Zeyna Yekta (K-5) kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma devam etmektedir.

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05/04/2023 19:55