2’si Lefkoşa’da, 1’i Gazimağusa’da sakin 3 kişiden haber alınamıyor

Polis 2’si Lefkoşa’da, 1’i Gazimağusa’da sakin, yaşları 21 ile 36 arasında değişen 3 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün polise verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin Muhammet Koca’ya (E-28), yine Lefkoşa’da sakin Adem Ozansoy’a (E-21) ve Gazimağusa’da sakin Yakup Malgaz’a (E-36) ulaşılamıyor.

Koca, Ozansoy ve Malgaz aranırken, polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.