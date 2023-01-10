Gazimağusa polisinden başarılı operasyon

Mehmet Kara- Özel Haber

St. Barnabas Manastırı & İkon Müzesi’nden çalınan değerli bir ikon, bugün Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla bulundu. Operasyonda toplamda 3 adet eski eser niteliğinde tablo da bulundu.

Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Girne’de operasyon düzenleyen polis, yabancı uyruklu bir zanlıyı da gözaltına aldı.

Polis, meseleyle ilgili detaylı soruşturma yaparken, söz konusu zanlının yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

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10/01/2023 20:37