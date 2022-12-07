3 araç ile yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde park halindeki araç ile yayaya çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün kimliği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 06:40 sıralarında, SC 210 plakalı aracı ile dikkatsizce seyreden ve park halindeki üç araca çarptıktan sonra kaldırım üzerinde yaya olarak beklemekte olan Demba Dabel (E-25)’e çarparak yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçan araç sürücüsünün Oluwayanmife Ayomide AJIBOYE (E-28) olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Demba Dabel, halen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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07/12/2022 18:28