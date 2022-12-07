3 araç ile yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

ads ads ads ads
07/12/2022

ads
3 araç ile yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde park halindeki araç ile yayaya çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün kimliği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 06:40 sıralarında, SC 210 plakalı aracı ile dikkatsizce seyreden ve park halindeki üç araca çarptıktan sonra kaldırım üzerinde yaya olarak beklemekte olan Demba Dabel (E-25)’e çarparak yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçan  araç sürücüsünün Oluwayanmife Ayomide AJIBOYE (E-28)  olduğu tespit edildi.

 Bahse konu şahıs tutuklanmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Demba Dabel, halen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. 

Soruşturma devam etmektedir.

07/12/2022 18:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 3 araç ile yayaya çarpıp kaçan sürücü yakalandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.