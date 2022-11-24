3 ay önce öğretmen olmuştu, ilk Öğretmenler Günü’nü göremedi

Ayşenur Alkan daha mesleğinin başındaydı. 3 ay önce öğretmen olmuştu. Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış'a yaptığı roketli saldırıda görevi başında şehit düştü. Üstelik canı pahasına büyük bir faciayı önlemişti. İşte şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın hikayesi.

Ayşenur Alkan'ın en büyük hayali öğretmen olmaktı. Zorlu bir öğrencilik hayatının ardından o hayali gerçek oldu. 22 yaşında gencecik bir öğretmendi Ayşenur...

3 ay önce öğretmen olmuştu, mesleğini çok seviyordu. Geleceğe dair hayalleri, mesleğine dair idealleri vardı. Ancak terör örgütü PKK/YPG'nin roketli saldırısında şehit oldu.

Ayşenur Alkan, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Kocatepe İlkokulunda öğretmendi.

Pazartesi günü terör örgütünün attığı roketler ilçeye düşmeye başladığında Ayşenur öğretmen okuldaydı.

Saldırıda faciayı önledi

Sesleri duydu, diğer öğretmenler ile birlikte öğrencileri sığınağa götürdü. Geride bir öğrencinin bile kalmasını istemiyordu. Son bir kontrol için geri döndü.

Ayşenur öğretmen roketin oluşturduğu basınçla ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayşenur öğretmen geride acılı bir aile, gözü yaşlı öğrenciler bıraktı. Türkiye Ayşenur öğretmeni de kalbine gömdü.

Haber: Büşra Çelik - TRT Haber

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24/11/2022 10:44