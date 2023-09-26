3 ayrı bölgede hırsızlık!

Üç farklı bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının ardından 6 kişi tutuklandı.

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26/09/2023

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3 ayrı bölgede hırsızlık!

Demirhan, Alsancak ve Haspola'ta meydana gelen hırsızlık olaylarında toplam 6 kişi tutuklandı.

Demirhan'da Süpermarket Hırsızları Tutuklandı

Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarkete giden M.M. (E-22), O.T.K. (E-23), K.Ç.K. (E-19) ve Z.F.M. (E-22), toplam değeri 4420.54 TL olan çeşitli ürünleri ödeme yapmadan çalarak marketten çıkmaya çalışırken suçüstü yakalandılar.

Alsancak'ta Kumarhane Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Ayrıca, Alsancak'ta faaliyet gösteren bir kumarhanede unutulan cep telefonunu çalan şahıs, ileri soruşturma sonucu N.K. (E-52) olarak belirlenip tutuklandı.

Haspolat'taki Hırsızlık Olayında Zanlı Yakalandı

Öte yandan Temmuz 2023'te Haspolat'ta yaşanan hırsızlık olayında, bir ikamete izinsiz girilip çeşitli değerli eşyalar çalındı. Olayın polis bilgisine gelmesi üzerine yapılan ileri soruşturma sonucu, C.O. (E-44) isimli şüpheli tespit edilerek tutuklandı.

Polis, üç ayrı hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

26/09/2023 14:57
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TAGS: hırsızlık, haber, kıbrıs
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