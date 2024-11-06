3 bebek taburcu oldu, sağlık durumları iyi

Alkollü mama skandalı nedeniyle tedavi görmekte olan 6 bebekten üçü bugün taburcu oldu.

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi yoğun bakımında yatan ve hemşire hatası ile mamalarına su yerine alkol karıştırılan bebeklerden üçü bugün taburcu oldu.

27 Ekim tarihinde gerçekleşen skandal mama olayında 1 bebek yaşamını yitirmiş, 6 bebek ise yoğun tedavi süreciyle sağlıklarına kavuşmuştu.

Olayın ardından beş hemşire tutuklanmıştı. Soruşturma süreci ise devam ediyor.