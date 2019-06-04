3 bin nüfuslu ''sakin kent'' 70 bine dayandı

Muğla’nın ilk sakin kenti olan Gökova Körfezi kıyısındaki Akyaka Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Mahallenin 3 bin olan nüfusu, bayram tatilinde 70 bine ulaştı.

Geçen yıl Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 100 bine ulaşan 3 bin nüfuslu Akyaka Mahallesi'nde sayı bu yıl da Ramazan Bayramı'nın ilk günü 70 bine ulaştı. Mimari yapısı, coğrafi özellikleri, Kadın Azmağı, koyları ve kitesorf sporu ile son yıllarda özellikle günübirlik tatilciler tarafından tercih edilen

Akyaka’daki apart ve otellerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde boş yatak kalmadı.